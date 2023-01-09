بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. الأعلى لأمازيغ ليبيا يُعلن الخميس عطلة رسمية

العنوان-طرابلس

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، اعتبار يوم الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (2973).

وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذا القرار استنادا لقرارات وحدات الحكم المحلي للمناطق الأمازيغية لسنة 2021. وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى رقم (3) لسنة 2013.

وأوضح البيان أن اليوم الأول للسنة الأمازيغية سيوافق الجمعة 13 يناير، وعليه سيكون الخميس 12 يناير هو يوم العطلة في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته.

وتقدم المجلس بالتهاني إلى جميع أبناء الأمة الليبية، متمنيًا أن تكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع.

وينتشر الأمازيغ الليبيون في عدة مناطق أكثرهم في عدد من مناطق الجبل والساحل ، تحديداً في مدن يفرن و نالوت وجادو وزوارة وغدامس وكاباو والقلعة وغات والحرابة وأوجلة وأوباري.

كما يقطن في مناطق الجنوب أمازيغ الطوارق ، ويمتد وجودهم في الصحراء الكبرى بجنوب البلاد.

وينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، ما جعلها تُعرف باسم “السنة الفلاحية”.

ويرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي “شيشنق” على الفرعون المصري “رمسيس الثاني” في مصر في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳنة 950 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ.