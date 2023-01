لنقي: ليبيا بلد نفطي يعاني مواطنوه من الفقر والعوز وسوء المعيشة

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي إن ليبيا بلد نفطي يعاني مواطنوه من الفقر والعوز وسوء المعيشة.

لنقي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضافت: “تعاني الأمهات الليبيات من أجل توفير التعليم رغم كل الظروف، بدل الحكومة هناك اثنتان، وكل منهما تُصرف له ميزانية، دولة عاجزة عن توفير الكتاب المدرسي وقلم الرصاص فيما ميزانيتها تُنهب وتُهدر على حاملين الرصاص، سامحينا يا أم عطية”.

وجاءت تصريحات النقي تعليقًا على انتشار مقطع صوتي لامرأة ليبية من مدينة البيضاء وهي تدافع عن حق ابنها وتعجز عن شراء قلم رصاص له وتضطر للاستدانة وتعاني من وضع مادي صعب جدًا، بالإضافة لوضعها الصحي.

