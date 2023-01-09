المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الأول لعام 2023 بمدينة مصراتة

مصراتة 09 يناير 2023 م (وال) – عقد المجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد اجتماعه الأول للعام الحالي 2023، وذلك بمجمع المحاكم والنيابات بمدينة مصراتة، برئاسة المستشار “مفتاح القوي” ونائبه المستشار “الصديق الصور”، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحضور أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف مصراتة.

واستعرض الاجتماع الذي يأتي في إطار اجتماعات المجلس مع رؤساء المحاكم والنيابات وفروع الإدارات القانونية والقضائية في نطاق محاكم الاستئناف على مستوى البلاد، جملة من الموضوعات الهامة والاحتياجات الضرورية اللازمة؛ لتحسين سير العمل القضائي.

وتناول الاجتماع ظروف العمل وآثارها على أداء العمل القضائي لاسيما المحاكم والنيابات، والإجراءات الكفيلة التي يجب اتخاذها لحلحلة الصعاب أمام أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمتقاضين.

وتوصل المشاركون في ختام الاجتماع، إلى الاتفاق على عدد من التوصيات لعرضها خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء القادم.

(وال)

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