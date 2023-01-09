داخلية حكومة الوحدة تطلق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين ‏مدينة طرابلس وضواحيها من خلال توزيع المركبات الآلية على مديرية أمن طرابلس والمكاتب ‏ومراكز الشرطة وأقسام المرور التابعة لها.‏

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، حضر انطلاق الخطة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء، بشير الأمين، ورؤساء ‏المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن بالمناطق وضباط وزارة الداخلية.‏

وألقى مدير أمن طرابلس، لواء محمود العابد، كلمة أكد من خلالها على جاهزية مدير أمن طرابلس والمكونات التابعة لها في حفظ الأمن، والرفع من الاستعدادات والجاهزية القصوى لتفعيل الأمن بالصورة الصحيحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جهته أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تنفيذ الخطة الأمنية، معلناً عن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لوزارة الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تسعى وبخطى ثابتة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها من خلال استراتيجية أمنية عملية للوصول إلى مستهدفات الأمن على كامل التراب ليبي وردع المجرمين والخارجين عن القانون، لافتاً إلى أن رجال الشرطة والأمن القيت على عاتقهم أمانة كبيرة مما يتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء بعيداً عن أي سلبيات أو توجهات تقوض العملية الأمنية.

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كما أوضح إن هذه المرحلة الأولى تستهدف مديرية أمن طرابلس لدعم مكاتبها وأقسامها ومراكز الشرطة باعتباره هي القاعدة الأساسية لأي عمل أمني يحتاجه المواطن والمقيم وتعتبر العاصمة هي مصدر القرار وعاصمة كل الليبيين، مشيراً إلى إن هذه المرحلة ستتبعها مراحل أخرى تستهدف مديريات أمن طوق العاصمة وكذلك ستشمل كافة مديريات الأمن على مستوى ليبيا.

وأكد هذه الفترة تتطلب من رجال الشرطة والأمن تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة والأمن، والتحلي بروح الوطنية كي ينعم الجميع بالأمن.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذه الخطة، منوهاً إلى ضرورة تدارك الأخطاء والاستفادة منها لتصحيح العمل، مطالباً كافة منتسبي الوزارة بالالتحاق بأعمالهم لخدمة الوطن والمواطن ولبناء دولة القانون والمؤسسات التي نربو إليها جميعاً.

عقب ذلك تم إعطاء الإذن للبدء في استعراض المركبات الآلية وانطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية للمجاهرة بالأمن وفرض الاستقرار داخل العاصمة طرابلس وضواحيها. ‏