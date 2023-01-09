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اللواء 128المعزز يتمكن من ضبط أسلحة و ذخائر تابعة لداعش الإرهابي قرب النوفلية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

تمكنت وحدات تابعة للواء 128المعزز  بتسيير دوريات  عسكرية بعد ورود معلومات  استخباراتية عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة و الذخائر  مدفونة في مخابئ تحت الأرض بالقرب من منطقة النوفلية في المواقع التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الأرهابي

وأكد للواء 128المعزز بحسب صفحته على الفيس بوك على ضبط الأسلحة وتسليمها إلى الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير حرب خليفة بالقاسم حفتر بشأن بسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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