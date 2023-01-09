فتح الطريق الساحلي “مختنق البيفي” بطرابلس

أخبارليبيا24- خاص

قال الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم اليوم الإثنين، إنه تم فتح الطريق الساحلي “مختنق البيفي” بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح كريم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″، أنه يتم حالياً التعامل مع مختنقات المياه خارج المخططات، في عين زارة ومشروع الهضبة الزراعي وولي العهد وسيدي سليم، بالإضافة إلى شرفة الملاحة وتلبيغة ، كما تم فتح طريق عرادة.

وأضاف، أنه تم التعامل مع مختناقات مياة الأمطار بالمنطقة الغربية في الزاوية وصبراتة وصرمان والعجيلات وقرب انتهاء العمل في الماية، والمنطقة الوسطى كذلك مصراتة والخمس وسرت وضواحيها، وكذلك بنغازي والجبل الأخضر بالمنطقة الشرقية.

وذكر، أن العمل يجري وفقاً للإمكانيات المتاحة لديهم، كما أن العاملين والموظفين بالجهاز لم تشملهم الزيادة بالجدول الموحد للمرتبات حتى الآن، داعياً الجهات المختصة إلى توفير الدعم بالمعدات اللازمة لإنجاز أعمالهم على أكمل وجه.