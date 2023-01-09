وزارة الصحة تبحث مع مكافحة الأمراض خطة مواجهة متحور كورونا

بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، الخطة الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا(XBB)

وبين المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بديوان وزارة الصحة يهدف للوقوف على مستوى الجهوزية لكل المؤسسات والمرافق الصحية في كل أنحاء البلاد، وذلك بعد متابعة الوضع الوبائي العالمي وسرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

واطلع وزير الصحة المكلف على خطة الاستجابة واحتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأكد ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات المختصة في المركز الوطني ووزارة الصحة للعمل على التصدي للموجة القادمة من جائحة كورونا، وقدم بعض الملاحظات حول آلية العمل وطرق تطبيق خطة مواجهة المتحور الجديد.