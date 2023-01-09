شركة الكهرباء الليبية تجري التجارب التشغيلية الأولية لمحطة تحويل “ككلة” بعد تجديدها

قالت شركة الكهرباء الليبية، اليوم الاثنين، إن الفرق الفنية بالشركة أجرت التجارب التشغيلية الأولية لمشروع محطة تحويل كهرباء ككلة بعد تجديدها.

وذكرت الشركة في بيان أن الفرق الفنية قامت بإجراء التجارب الأولية التشغيلية لمحطة تحويل كهرباء ككلة جهد ” 11/66 ك.ف ” بعد الانتهاء من أعمال التركيبات بجهود الإدارة العامة لمشروعات التوزيع للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأشارت إلى أن تجديد المحطة يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الشركة لصيانة المحطات القديمة والمتهالكة والمتضررة وتجهيزها واستبدالها بأخرى جديدة.

ولفتت شركة الكهرباء الليبية إلى أنه سيتم تشغيل المشروع حالما الانتهاء من تنفيذ شبكة الكوابل المطلوبة للربط مع الشبكة العامة والتي تعتبر من ضمن أولويات الشركة بهدف استقرار وتحسين الشبكة لمناطق القواليش وككلة والقلعة.

يذكر أن شركة الكهرباء الليبية أعلنت في الـ 30 من ديسمبر الماضي، عن استيرادها 21 محطة تحويل جهد لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وتوفير الطلب على الطاقة الكهربائية بكافة أنحاء ليبيا.

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وقالت الشركة استلمت 21 محطة تحويل جهد ( توزيع ) جاهزة سعة من ( 500 إلى 1500) كيلو فولت أمبير مُورَّدة من شركة “مديليك” بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي.

وأشارت أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة للتغلب على الاختناقات ومعالجتها وتحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.