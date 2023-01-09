أبو زريبة يبحث مصاعب مديرية أمن رأس لانوف والمراكز التابعة لها

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام أبو زريبة، مع مدير مديرية أمن رأس لانوف اللواء محمود الذهبي آلية حل الصعوبات التي تعاني منها المديرية ومراكز الشرطة التابعة لها.

ووجه أبو زريبة بتذليل كل المختنقات التي تعاني منها المديرية ومراكزها ومنتسبيها، لبسط الأمن والأمان بكل مناطق البلاد، كهدف من أهداف الوزارة خلال العام الحالي.

بدوره عرض الذهبي الخطط الأمنية التي تتبعها المديرية للحفاظ على أمن المدينة وسكانها، وآلية القبض على المجرمين والخارجين عن القانون.