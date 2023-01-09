الدبيبة: لدينا خطة تنموية لاستكمال 285 مدرسة في كافة المدن الليبية

تابع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميدالدبيبة، ظهر اليوم في ديوان مجلس الوزراء، الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروعات التنمية 2022، خلال لقائه رئيس الجهاز إبراهيم تاكيتا وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وهي المشروعات الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة، وفق بيانه.

وأفاد رئيس الجهاز، بأن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، و 102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

وأعرب الدبيبة، عن شكره لإدارة متابعة مشروعات التعليم لجهدهم في استكمال أعمال صيانة عدد من كليات جامعة بنغازي، ومنها كلية الطب وجراحة الفم والأسنان، وفق البيان، ووجّه بضرورة استكمال باقي الكليات وإعطاء الأولوية للجامعة نظراً لما تعرضت له من خراب.