ناجي مختار: الخلاف على شروط الترشح للرئاسة قد يُطرح للاستفتاء

العنوان – طرابلس

قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، إن الخلاف على شروط الترشح للرئاسة قد يُطرح للاستفتاء.

وأوضح مختار في تصريحات صحفية نقلتها الشرق الأوسط أن هناك نحو 40 مرشحاً للانتخابات الرئاسية والنيابية يحملون جنسية مزدوجة.

وأشار النائب الأول للمشري إلى أن الخلاف متواصل بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لرئاسة ليبيا.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد في حوار لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن مسودة القاعدة الدستورية شبه مكتملة، وستعرض خلال الأيام المقبلة على مجلسي النواب والدولة لإقرارها.