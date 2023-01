البحث الجنائي طرابلس يتعرف على قاتل ضحية الأحياء البرية

أكد مكتب البحث الجنائي بطرابلس القبض على قاتل الضحية الذي وجدت جثته مرمية في منطقة الأحياء البرية بالعاصمة طرابلس الأيام الماضية.

ووفقا لمديرية أمن طرابلس فإن القاتل استعان بشخصين قاموا معه بعملية الخطف والقتل وسرقة الجهاز المحمول الخاص بزوجته بعد اكتشاف المغدور لعلاقة غير شرعية بين القاتل وزوجته وتحريض الأخيرة على قتل زوجها وفق ما أفاد به القاتل خلال التحقيقات.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية وأحالوا المتهمين للنيابة من حيث الاختصاص للنظر في وقع القضية وتفاصيلها.

المصدر: مديرية أمن طرابلس

