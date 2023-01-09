حكومة الوحدة: الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة و102 مرفق صحي ومشروعات خدمية مختلفة

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، اجتماع مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتا، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز، تابع خلاله الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها الجهاز لتنفيذ مشروعات التنمية 2022.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن دبيبة، شدد خلال الاجتماع، على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وهي المشروعات الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

وأفاد رئيس الجهاز، بأن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، و102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

وأعرب دبيبة، عن شكره لإدارة متابعة مشروعات التعليم لجهدهم في استكمال أعمال صيانة عدد من كليات جامعة بنغازي، ومنها كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.

ووجه رئيس حكومة الوحدة بضرورة استكمال باقي الكليات وإعطاء الأولوية للجامعة نظراً لما تعرضت له من خراب.

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