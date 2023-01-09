العثور على موظف بهيئة الرقابة الإدارية مقتولًا في سيارته في طرابلس

أخبارليبيا24

عثرت الأجهزة الأمنية على المواطن كمال ميلاد بديري مقتولاً بالرصاص داخل سيارته بالقرب من قاعة الشعب وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” :”إن بديري موظف بالإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية”.

واعتبرت الهيئة جريمة قتل بديري بمثابة ناقوس خطر يُقرَع مجدّدا للفت أنظار الدّولة ومؤسّساتها الأمنية والضبطية إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم.

وشددت على فرض القانون والمجاهرة به، حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، ونبذ شريعة الغاب التي نرفضها جميعاً.

وطالبت هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في هذه الواقعة التي وصفتها بالفاجعة، مؤكدة أنها جريمة مروعة ونكراء.