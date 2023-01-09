مؤشر جودة الطرق: ليبيا خارج تصنيف الجودة

أدرجت ليبيا خارج تصنيف جودة البنية التحتية الطرقية بمعدّل 7/1، وفقا للتقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي(WEF).

بينما حصل المغرب على مؤشر 4.5 / 7 محتلا بذلك المركز الأول في شمال إفريقيا متقدّمة على تونس (3.7) والجزائر (3.5) وموريطانيا (2.0).

ووفقًا لذات التقرير، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بجودة البنية التحتية الطرقية، بنتيجة (6.4)، تليها قطر (5.5) والبحرين (5.1) والمملكة العربية السعودية (4.8) والمغرب (4.5). وتحصلت كل من مصر(3.9) ولبنان (2.7) واليمن (2.3) وموريتانيا (2.0).