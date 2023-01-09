وكالة نوفا: استئناف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا

استؤنف اليوم الاثنين، تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا، بعد ما تم إغلاق خط الغاز الرئيسي الممتد من ليبيا إلى إيطاليا، من قبل محتجين الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الوكالة، إنه تم استئناف تدفق الغاز إلى إيطاليا بمستويات 7-8 مليون متر مكعب في اليوم، بعد انقطاع يومي 5 و 6 يناير والتراجع في اليومين التاليين.

وذكرت أنه ووفقاً لخريطة “سنام” مع البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية، يصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليته الليبي عبر خط الأنابيب غرين ستريم، الذي يزيد طوله عن 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط، بمتوسط 330.000 متر مكعب في الساعة، مقارنة بـ 150.000 متر مكعب في 7 و 8 يناير، عندما وصل حوالي 4 ملايين متر مكعب يومياً إلى إيطاليا، فيما أشارت نفس الخريطة إلى “صفر” في التدفقات التي تصل إلى جيلا في يومي 5 و 6 يناير.

وكان محتجون في ليبيا قاموا بإغلاق خط الغاز الرئيسي الممتد من ليبيا إلى إيطاليا، الأسبوع الماضي، الذي تديره شركة “مليتة” ويصدّر النسبة الأكبر من الغاز لإيطاليا ودول أخرى في أوروبا.

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وأكدت مصادر من داخل مؤسسة النفط الليبية لموقع “سكاي نيوز عربية” نبأ إغلاق خط الغاز على خلفية احتجاجات من قبل مواطنين في شرق البلاد، اعتراضاً على تهميش وظلم الحكومة لمناطقهم.

وكانت مؤسسة النفط الليبية أعلنت مؤخراً تعيين نحو 1500 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية، في حقول النفط والغاز موزعين في ليبيا.

واحتج مجموعة من شباب منطقة جالو (شرقي البلاد) على قرار المؤسسة، قائلين في بيان لهم، إن نصيب منطقتهم من التعيينات ضئيل، رغم أنها المتضرر الأكبر من الحقول المجاورة.