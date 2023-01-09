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نوفا: استئناف تدفق الغاز إلى إيطاليا عبر خط غرين ستريم بعد انقطاعه ليومين

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت وكالة نوفا الإيطالية إنه تم استئناف تدفقات الغاز الليبـي إلى إيطاليا الإثنين لتصل إلى مستويات من 7 إلى 8 ملايين متر مكعّب في اليوم، بعد انقطاعها يومي 5 و6 يناير وانخفاضها اليومين الماضيين.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن مجمع مليتة الصناعي يعتبر المحور الرئيسي لتصدير الغاز الليبـي إلى إيطاليا، مبينة أنه وفقاً لبيانات سنام، فإن إيطاليا استوردت في الفترة من 1 يناير إلى 13 من ديسمبر 2022، ما يقارب 2.5 مليار متر مكعّب من الغاز عبر غرين ستريم.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 60% من إنتاج الغاز المحلي الليبـي يتم توفيره للسوق المحلية، بينما يتم تصدير الباقي إلى إيطاليا.

الوسوم

الغاز الليبي غرين ستريم ليبيا مجمع مليتة الصناعي

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الوطن الليبية

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