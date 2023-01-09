الزوجة الخائنة تتآمر مع عشيقها..أمن طرابلس تكشف تفاصيل جريمة قتل في الأحياء البرية

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تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي طرابلس من القبض على شخص متهم بجريمة قتل الأيام الماضية، بعد العثور على جثة مرمية بمنطقة الأحياء البرية.

وقالت مديرية أمن طرابلس عبر حسابها على “فيسبوكط إن الجاني تم تحريضه من زوجة الضحية، التي تم الاشتباه فيها أثناء الاستدلال والتحقيق.

وأضافت المديرية أنه تبين أن زوجة الضحية كانت على علاقة غير شرعية مع القاتل، وعندما اكتشف زوجها حرضت عشيقها على قتله.

وأوضحت مديرية الأمن، أنه بالاستدلال معه اعترف باستعانته بشخصين قاموا معه باختطاف المجني عليه، وقتله وسرقة هاتف زوجته الذي كان بحوزته، حيث عثر على صور تجمع القاتل والزوجة في منزل الضحية.

وأفادت مديرية الأمن، أنه تمت إحالة كل المقبوض عليهم جمعياً إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.