جامعة مصراتة تتحصل على المركز 154 عربياً في التصنيف الأمريكي.. وطرابلس الثانية محلياً

تحصلت جامعة مصراتة على الترتيب الأول ليبيا، والترتيب 154 عربيا والترتيب 127 افريقيا من بين جامعات ومؤسســـات التعليم العـالي الليبية والتي بلغ عددها 61 مؤسسة ليبية دخلت التصنيف الأمريكي ” UNIRANKS “.

جاءت جامعة طرابلس ثانيا، وبنغازي ثالثا، والجامعة الليبية الدولية رابعا وجامعة عمر المختار خامساً، والزاوية سادساً، وسبها سابعاً والأسمرية ثامناً وسرت تاسعاً والمرقب عاشراً.

وفي نفس السياق تصدرت جامعة هارفرد الأمريكية ترتيب الجامعات عالميا، وحلت بعدها الجامعة العريقة ستانفورد ثم معهد MIT كما جاءت جامعة أكسفورد الإنجليزية في المرتبة الرابعة عالمياً.

أما على الصعيد العربي حلّت جامعة الملك سعود أولاً، تم جامعة الملك عبد العزيز، والجامعة الأمريكية بيروت في المركز الثالث وعلى الصعيد الأفريقي تصدرت التصنيف جامعة كيب تاون بينما جاءت جامعة القاهرة رابعة على مستوى القارة الافريقية.

تجدر الإشارة إلى أن التصنيف العالمي ” UNIRANKS” هو من أكبر التصنيفات العالمية الحديثة وبقاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون سجل لأكثر من 30 ألف جامعة على مستوى العالم. كما يعتمد التصنيف على معايير فريدة أهمها، الخدمات الطلابية بنسبة 15%،

جودة التعليم وتنوع البرامج الدراسية بنسبة 15%، والبحث العلمي بنسبة 15%، وغيرها مثل الخدمات الإلكترونية.