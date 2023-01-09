العنوان – طرابلس

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، مستعدون لبحث ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار بصورة ودّية.

وأضاف عون في تصريحات صحفية، أنّ هناك إمكانيات حقيقية لإيجاد حلول ودية بين ليبيا واليونان ومصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأكد وزير النفط، أن العالم وصل إلى مرحلة متقدمة من التقنين لتحديد الحدود البحرية إما عبر الحلول الودية أو عبر محكمة العدل الدولية.

وأوضح عون أن القوانين البحرية حددت المياه الإقليمية بـ 12 ميلًا بحريًا من أول نقطة يابسة للبلد المعني، في حين أن هناك آليات محددة للقياس والفصل في تحديد المسافة بين أي بلدين متجاورين بحريًا.

وأشار وزير النفط والغاز، إلى أن بعض الدول لجأت إلى الحلول الأحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية بدل الحوار والتوافق.