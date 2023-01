اليونان: التنقيب عن الغاز في جزيرة كريت سيبدأ في وقت مبكر

قالت صحيفة كاثيميريني إن شركة إكسون موبيل الأمريكية للطاقة تخطط لتسريع جدولها الزمني للحفر الاستكشافي في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة كريت اليونانية

وأضافت الصحيفة أن المناطق التي تم التنازل عنها للاستكشاف والتنقيب تتعارض مع المطالبات الليبية المتعلقة بالسيادة البحرية المنصوص عليها في اتفاقية ليبيا وتركيا عام 2019 ومذكرة الاتفاق التي تسمح للشركات النفطية التركية بحقوق التنقيب على الأراضي الليبية والبحار، مشيرة إلى أنها غير معنية بالنزاع التركي على حقوق الطاقة.

وتوقعت شركة إكسون بدء الحفر الاستكشافي في منطقة 40،000 كيلومتر مربع في 2024-25 بدلاً من 2025-2026 المخطط لها مبدئيًا، متوقعة إنهاء مخططاتها في التنقيب في المنطقة بحلول فبراير القادم بعد جمع البيانات على المنطقة.

هذا وأبرمت الشركة الأمريكية إكسون موبيل شراكة مع شركة هلينيك إنيرجي اليونانية للتعاون في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والنفط في البحر

المصدر: صحيفة كاثيميريني

