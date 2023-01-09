المنفي يلتقي خليفة حفتر بالقاهرة لبحث توحيد المؤسسات العسكرية الليبية

عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفه حفتر.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي، إن هذا اللقاء الذي جرى الترتيب له منذ فترة تناول سبل تسريع توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أكد خلال كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، على ضرورة الضغط على كل الأجسام السياسية، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف.

وشدد المنفي، على ضرورة إنجاز المشروع إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

واعتبر المنفي أن تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيدا، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة.

كما جدد المنفي في كلمته التأكيد على وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه لم يكن طرفاً في الصراع على السلطة ولم يكن جزءاً من المشكلة في ليبيا.

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