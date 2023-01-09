هيئة الرقابة تستنكر قتل موظفها “كمال البديري”

الوطن|رصد

استنكرت هيئة الرقابة الإدارية ما وصفته بالجريمة النكراء التي أودت بحياة موظفها التابع للرقابة على قطاع الخارجية كمال بديري.

واعتبرت الرقابة في نعيها الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحادثة بمثابة ناقوس خطر يُقرَع مجددًا للفت أنظار الدولة ومؤسساتها الأمنية والضبطية إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم.

وشددت الهيئة على ضرورة فرض القانون والمجاهرة به حفاظًا على أمن البلاد واستقرارها، منبهةً في الوقت ذاته بأن الجريمة لا علاقة لها بمجال عمل الهيئة وفق قانونها.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على “البديري” مقتولًا بأعيرة نارية قرب قاعة الشعب بالعاصمة طرابلس صباح الإثنين وفق مصادر متطابقة.