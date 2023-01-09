مليون و211 ألف برميل إنتاج النفط الخام خلال 24 ساعة

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الإثنين، ان إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية, فيما بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و 66 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 872 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 95 مليون قدم مكعب.

وأوضحت المؤسسة أن استهلاك محمع الحديد والصلب مصراتة بلغ 73 مليون قدم مكعب، مشيرة إلى ان استهلاك مصاتع الأسمنت بلغت 26 مليون قدم كعب.