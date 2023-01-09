“إيريني” تكشف حصيلة نشاطها منذ إطلاقها في بداية عام 2020

نشرت عملية “إيريني” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي حصيلة نشاطها منذ إطلاقها في شهر مارس من العام 2020، والذي جاء إطلاقها لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت إيريني في بيان رسميٍ لها إنها “نفذت عمليات صعود إلى 25 سفينة مشبوهة وتفتيشها في 3 مناسبات صادرت خلالها شحنات تمّ تقييمها على أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وحولت السفن إلى ميناء دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن تركيا رفضت في 9 مناسبات تفتيش سفنها”.

هذا وذكرت إيريني أنها “قامت بالتحقيق مع 8 آلاف و146 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاّسلكية، مؤكدةً أنها زارت 420 سفينة بناءً على موافقة مالكيها”.

وأكدت عملية إيريني أنها “حققت في ألف و85 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارًا و16 ميناء وقدّمت 41 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا”، لافتةً إلى أن “معظمها أشار إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في شرق ليبيا وغربها”.

كما أصدرت العملية 75 توصية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصّلة لتفتيش السّفن المشبوهة في مواني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أنه تم إجراء 57 من هذه التوصيات.