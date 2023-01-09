الفريق السياسي لسيف الإسلام يهاجم رئيس المجلس الأعلى للدولة

هاجم الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي رئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد اعترافه بالمعلومات التي سبق وأن نقلت من أعضاء بالمجلس بشأن استبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من الانتخابات.

وقال بيان للفريق الاثنين، إن هذا الإعلان لم يكن مستغربا ولا مفاجئا، لكنه مستغرب بسبب تمرير الفقرة التي تقصي سيف الإسلام في القاعدة الدستورية، وتمرير شرط ترشح العسكريين واختلافهم على فقرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية، بسبب وجود مرشح معين لديه جنسية أخرى غير الليبية، وعزمهم طرح هذه الفقرة فقط من القاعدة للاستفتاء الشعبي.

وأضاف فريق سيف الإسلام، أنه “لن يمانع الإجراءات المتخذة، مطالبا المعنيين بتحمل مسؤولياتهم نتيجة قراراتهم وعبثهم.”