واصفة إيها بـ”الجريمة النكراء”.. الرقابة الإدارية تنعى مقتل أحد موظفيها

استنكرت هيئة الرقابة الإدارية ماوصفته بالجريمة النكراء التي أودت بحياة موظفها التابع للرقابة على قطاع الخارجية “كمال بديري”.

الرقابة وخلال نعي عبر صفحتها بفيس بوك اعتبرت أن الحادثة بمثابة ناقوس خطر يُقرَع مجدّدا للفت أنظار الدّولة ومؤسّساتها الأمنيّة والضّبطيّة إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم.

كما شددت على ضرورة فرض القانون والمجاهرة به حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، ومنبهة في الوقت ذاته بأن الجريمة لا علاقة لها بمجال عمل الهيئة وفق قانونها.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على “البديري” مقتولا بأعيرة نارية قرب ” قاعة الشعب” بالعاصمة طرابلس صباح الاثنين وفق مصادر متطابقة.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية

