رئيس الديوان المحاسبة الليبي يبحث خطط تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022 – 2023

عقد رئيس الديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الاثنين، اجتماعين متتاليين مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتة.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن خالد شكشك، بحث خطة الجهازين في تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022- 2023، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية ومدراء الإدارات المختصة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وتناول الاجتماعين اللذان عقدا بمقر الديوان التوزيع الجغرافي للمشروعات حسب المدن والمناطق المختلفة ومعاير الاختيار.

وأكد رئيس الديوان على أهمية المشروعات المدرجة بخطة التنمية وأنها ستكون محل متابعة مستمرة من الديوان.

كما شدد على أن تتحمل الأجهزة التنفيذية مسؤولياتها في تحفيز الشركات المنفذة، وتنفيذ واستكمال المشروعات على أكمل وجه في ظل توفر المخصصات المالية والموافقات اللازمة من الديوان.

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