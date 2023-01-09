بوشاح يبحث مع مجلس حكماء المنطقة الشرقية قضية المهجرين والنازحين

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بحث النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح، رفقة رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس، مع رئيس وأعضاء مجلس حكماء المنطقة الشرقية المهجرين، المشاكل والصعوبات التي تواجه المهجرين وسبل معالجتها، وحقهم في العودة الآمنة الكريمة لمناطقهم ومدنهم وبيوتهم، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأطلع بوشاح مجلس الحكماء على جهود مجلس الدولة في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين من كل مناطق ليبيا، فيما أكد رئيس لجنة المصالحة بالمجلس خليفة دويب استعداد اللجنة للتواصل المستمر والعمل المشترك مع كل فئات المهجرين من أجل إعادة حقوقهم وعودتهم لمناطقهم.