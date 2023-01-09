عضو النواب سارة السويح تؤكد لـ”أخبارليبيا24″ الاعتداء على منزلها غرب طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

كشفت عضو مجلس النواب عن جنزور سارة السويح، الإثنين، عن تفاصيل الاعتداء والهجوم على منزلها غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت السويح في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الاعتداء كان على مدار يومين، حيث قام مسلحون مجهولون باستهداف المنزل للمرة الأولى على تمام الساعة 4:30 فجر الجمعة بقواذف “RPG“، والاستهداف الثاني كان مساء السبت”.

وأوضحت أن الاستهداف بالقواذف حدث وجميعهم داخل المنزل ولكن لم يتعرض أحد لأذى ولم تسجل أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأضافت عضو النواب أن الهجوم تسبب في حالة من الهلع والخوف وترويع الأمنيين في بيوتهم من الجيران حتى وسكان المنطقة.

وأضافت السويح، أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية جسيمة بتدمير وحرق المنزل، وتم التواصل مع الجهات المختصة، ولا يوجد سبب لهذا الهجوم سوى ممارستها لعملها الديمقراطي ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب.