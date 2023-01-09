عبد الفتاح: ليبيا عاجزة عن الاستفادة من قدراتها الكبيرة بسبب التدخلات الخارجية

أكد الكاتب والمحلل السياسي بشير عبد الفتاح أن هناك توافقات ليبية على الطاولة، فيما تشهد الأوضاع على الأرض انقسام بين حكومتين، في ظل وجود ميليشيات، مضيفًا أن ليبيا عاجزة عن الاستفادة من قدراتها الكبيرة؛ بسبب التدخلات الخارجية.

عبد الفتاح وخلال مشاركته في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أوضح أن مصر تعمل على إذابة الجليد بين الفرقاء الليبيين، والعمل على إيجاد تسوية سياسية، وخروج المرتزقة، ووجود جيش ليبي موحد، وسلطة مركزية وأجهزة أمنية تسد الباب أمام التدخلات الخارجية؛ وبالتالي إنهاء العسكرة في الأزمة الليبية.

وشدد على ترحيب مصر بنتائج اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري؛ من أجل الوصول لحل للأزمة الليبية، واستقرار أوضاعها.

وأكد عبد الفتاح أن مصر من أحرص الدول على وحدة ليبيا ومؤسساتها؛ وعملت على استضافة الكثير من المؤتمرات الليبية من أجل وضع أُطر للتسوية السياسية للأوضاع الليبية.