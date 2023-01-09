أبوجناح: نجحنا في معالجة ملف العطاء العام للدولة لضمان توفير دواء بجودة عالية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح “، خلال اجتماعه مع عمداء المنطقة الغربية، نجاح وزارة الصحة في معالجة ملف العطاء العام للدولة، بعد استكمال إجراءات إعادة الترسية بما يضمن توفير دواء ذو جودة عالية ومتداول لدى دول الاتحاد الأوروبي ، وبأسعار تنافسية، لتوفير الأصناف الدوائية وفق احتياجات الدولة الليبية،

ووفق منشور لوزارة الصحة عبر فيسبوك .. سيعقب إبرام العقود وممارسات الشركات، الدخول في إجراءات التنفيذ المباشر، ومن المتوقع وصول الإمدادات الطبية بعد شهرين إلى ثلاث أشهر من توقيع العقود، وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام،

مؤكدا أن هذه الأمر سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة، كما أعلن السيد الوزير عن تولّي وزارة الصحة معالجة ملف استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة، وستغادر اللجنة المكلفة بالإستجلاب السبت القادم إلى دولة تايلاند لإجراء تفاهمات مع السلطات الصحية هناك والإتفاق على استجلاب عناصر وافدة حسب احتياجات المستشفيات.