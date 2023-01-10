مجلس النواب يدين الاعتداء على منزل عضو النواب سارة السويح غرب طرابلس

العنوان – بنغازي

أدان مجلس النواب رئاسة وأعضاء بأشد العبارات الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن مدينة جنزور سارة السويح الذي قام به مجهولين خارجين عن القانون.

وأكد مجلس النواب في بيان له أن الخارجين عن القانون استعملوا في هجومهم قنابل يدوية وقواذف ” أر بي جي ” ما أدى إلى تدمير منزلها وحرقه وترويع جيرانها وأهالي المنطقة.

وأوضح المجلس في بيانه أن هذا الهجوم نتيجة لممارسة عملها الديمقراطي ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب.

وذكر مجلس النواب أن هذه الإعتداءات على ممثلي الشعب لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم.

وطالب المجلس النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.