البسيكري: هدف عقيلة هو السيطرة الكاملة على صناعة القرار في ليبيا ومصدر المال والقيادة العسكرية

ليبيا – علق عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري على ما نتج عن لقاء القاهرة، مبيناً أن تغليب المصالح الشخصية على الوطنية مستمر منذ عام 2017 ففي كل المدد تم تضييع الفرص وكان آخرها انتخابات 24 من ديسمبر وكل ما يحدث هو تغليب المصلحة الشخصية لخالد المشري ولعقيلة صالح بشكل أكثر لأن خلفه مشروع السيطرة الكاملة على صناعة القرار في ليبيا ومصدر المال والقيادة العسكرية.

البسيكري أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أن مشروع فبراير للأسف قيادته وبعض الأعضاء في مجلس الدولة خذلته وما يحدث بينه وبين عقيلة عبارة عن تمطيط.

ولفت إلى أن الاجتماعات السابقة كلها تتكلم عن خارطة طريق ومسار ويختلفوا ويتفاهمون يعني استمرار الشخصيات التي تهدد اليوم أنه يجب البحث عن آليات بديلة لإنتاج قاعدة دستورية والتلميح في بيانات البعثة الأممية ومجلس الأمن وبعض الدول المهمة ان الوقت حان لإنتاج قاعدة دستورية وإلا يتم اللجوء لخيارات بديلة لكن تغليب المصلحة الشخصية هو الواضح بحسب قوله.

وتابع: “نكبة القاهرة في انقلاب الـ 52 بالتالي لو كان هناك حكم رشيد لكانت مصر من الدول المتقدمة بما تحويه من خيرات. احمد الله أنه في الفترة الأخيرة في المحور الداعم لعملية الكرامة إبان محاولة السيطرة العسكرية الملف الليبي في مصر، اغلب الاستقراءات تقول ان التعامل في الخارجية تتم عن طريق المخابرات والعسكر ومن المؤكد أن البيروقراطية مسيطرة من الخمسينيات على الأداء ولو رأينا كيف أداروا سد النيل والنهضة وامور كثيرة السياسية الخارجية فشلوا فيها”.

ورأى أن عقيلة صالح تسلط على البرلمان بشكل غير شرعي، مؤكداً على أن المشري يعلم ذلك وهو يتماهى ويتنازل عن أمور عديدة.

كما أفاد أن أهم ملف أسند للمجلس الرئاسي هو المصالحة الوطنية لكن الإشكالية أن لفظ المصالحة لا يمكن قبوله والتسليم به دون عدالة انتقالية بالإضافة لعدم جلوس الأطراف المختلفة على طاولة واحدة للتفاهم.

واختتم بالقول: “اللافي لا أعلم هل يصالح بين الكرامة وسبتمبر ام سبتمبر وسبتمبر؟ تخيل يعمل لجنه من 80 كنت اتوقع ان يكون فيها 30 من المنطقة الشرقية وهذا لم يحدث. ما لم يكون هناك عدالة انتقالية وملف المهجرين على رأس القائمة لا يوجد شيء”.

البسيكري: هدف عقيلة هو السيطرة الكاملة على صناعة القرار في ليبيا ومصدر المال والقيادة العسكرية

