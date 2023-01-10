الأعلى للدولة يستعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه مهجري المنطقة الشرقية

طرابلس09 يناير 2022م ( وال ) -استعرض النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر بوشاح” رفقة رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس اليوم الاثنين مع رئيس وأعضاء مجلس حكماء المنطقة الشرقية المهجرين المشاكل والصعوبات التي تواجه المهجرين وسبل معالجتها.

واطلع ” أبوشاح ” خلال الاجتماع أعضاء مجلس الحكماء على جهود المجلس الأعلى للدولة في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين لمناطقهم ومدنهم وبيوتهم في كل مناطق ليبيا بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

من جهته أكد رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى “خليفة دويب” على استعداد اللجنة للتواصل المستمر والعمل المشترك مع كل فئات المهجرين؛ من أجل إعادة حقوقهم وعودتهم لبيوتهم ومناطقهم. ( وال )

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