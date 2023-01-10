الذي يسعى للمصالحة وحل الانسداد السياسي عليه التجرد من السعي للسلطة

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قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن الذي يسعى للمصالحة وحل الانسداد السياسي يجب أن يتجرد من السعي للوصول للسلطة.
وتابع الشيباني في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”هكذا يثق فيك الجميع ويحترمك الجميع وتكون أبنا بارا للوطن”.
وأضاف النائب :”ليت الذين يتزاحمون على السلطة الذين يشكلون حجر عثرة أمام أي تقدم أن ينسحبوا للخلف قليلا حتى تهدأ العاصفة”.
وأكد بالقول :”سيكرمهم الشعب وينصب لهم تماثيل تخلدهم رجال الوطن، هذا أفضل بكثير من سلطة قصيرة الأمد ينساك بعدها الجميع إن لم يلعنوك إلى الأبد”.
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