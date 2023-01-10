إزالة جميع المباني المخالفة بأربع مناطق أثرية في سبها

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الإثنين، إزالة جميع المباني المخالفة بأربع مناطق أثرية في مدينة سبها، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لشاغليها، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بناءً على كتاب المحامي العام في سبها الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن كتاب المحامي العام تضمن شكوى مدير مكتب أملاك الدولة سبها المكلف رقم (2022/353) بشأن التعديات على المواقع الأثرية بسبها.

وشملت هذه المواقع المنطقة الأثرية القرضة، والمنطقة الأثرية حجارة، ومدرسة القرضة (سروكيل)، وعمارات حي الكرامة (قاعة الشعب).

وأضافت أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية توجهت أمس الإثنين رفقة دوريات جهاز الحرس البلدي والشرطة الزراعية والغرفة العسكرية بالمنطقة إلى مكان العقارات والمناطق الأثرية، وإزالة جميع المباني المخالفة بعد انتهاء المهلة.