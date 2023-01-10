وفد من القيادة العامة يزور مستشفى بن سينا بسرت

زار وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة، مستشفى بن سينا بمدينة سرت.

وبحسب بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، فإن الوفد كان في استقباله المدير العام والكادر الوظيفي بالمستشفى، حيث تم الاطلاع على التطورات وعمليات الصيانة التي تدعمها القيادة العامة بالمنطقة.

ووفقا للبيان، فإنه في غضون هذه الزيارة، تم تقديم عدد من الحافلات لنقل الموظفات وعدد من الأجهزة الطبية غير المتوفرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، بدعم كافة المرافق الطبية ورفع المعاناة عن أبناء الوطن في كل المدن الليبية التي تؤمنها القوات المسلحة.