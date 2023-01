الطرابلسي: أطلقنا خطة أمنية بدايتها في طرابلس وستمتد إلى الشرق والجنوب

ليبيا- أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي رسميا إطلاق المرحلة الأولى من خطة تأمين العاصمة طرابلس.

الطرابلسي أكد في كلمة له تابعتها صحيفة المرصد عزم وزارته على الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وفق إستراتيجية علمية للوصول إلى أقصى مستهدفات الأمن في كافة ربوع البلاد متعهدا بتقديم الخدمات للمواطنين وفق سياسة أمنية واضحة ضامنة الاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات المادية لبسط سيادة القانون.

وأشار الطرابلسي إلى توزيع آليات على مديرياتن الأمن في العاصمة طرابلس لردع الخارجين عن القانون وتطبيق الخطة الأمنية الموضوعة ودعم قسم النجدة في مديرية أمن طرابلس بـ200 آلية للوجود في الشوارع لفرض الأمن مهيبا برجال الأمن العمل بمهنية تصون كرامة الإنسان.

ودعا الطرابلسي جميع المواطنين لمساعدة وتشجيع رجال الشرطة لتأدية مهامهم وتطبيق الخطة الأمنية مؤكد أن البداية من طرابلس لكونها مصدر القرار وعاصمة الليبيين ليعقبها مناطق طوقها صولا إلى المناطق الأخرى في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

