ليبيا تضع خطة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا

عقد وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الليبية، رمضان أبو جناح، اليوم الاثنين، اجتماع في ديوان وزارة الصحة مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح.

وقال المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض، إن الاجتماع جاء بهدف الاطلاع ومناقشة الخطة الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا (XBB) والوقوف على مستوى الجهوزية لكل المؤسسات والمرافق الصحية في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي إن الاجتماع عقد بعد متابعة الوضع الوبائي العالمي وسرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزير الصحة المكلف أطلع على خطة الاستجابة واحتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد أبو جناح، علي ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات المختصة في المركز الوطني ووزارة الصحة للعمل على التصدي للموجة القادمة من جائحة كورونا، وفي الختام أفصح عن بعض الملاحظات حول آلية العمل وطرق تطبيق خطة مواجهة المتحور الجديد.

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