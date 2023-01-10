بمجهودات وإمكانات محدودة.. حقق أبطال «كتيبة 309» النصر المؤزر ضد داعش – الجزء الأول

أخبار ليبيا 24 – خـاص

«كتيبةُ 309، ضمّت جنودًا بذلوا أرواحهم في سبيل القضاء على عناصر داعش» هكذا ابتدئ العسكري محمد عوض أبوبكرحديثهُ، وهو محارب في كتيبة 309.. بدايةً أترحم على الشهداء كافة، وأترحم على الشهيد فتحي ميلود الفرجاني، الذي لقى مصرعه في منطقة الحليس، أثناء قيامه بعملية رماية على رشاش 14.5، وأصيب إثر قذيفة من رشاش 23، استقرت في رأسه؛ وأدت إلى وفاته.

يُضيف.. الكتيبة 309 هي أول كتيبة تجمّعت في مدينة طبرق، وأول المقاتلين في معركة الكرامة كانوا من الكتيبة 309، إن كتيبتنا التابعة للمنطقة العسكرية طبرق، رابطت منذ انطلاق عملية الكرامة في أشد محاور البلاد خطورة، وخاضت أشرس وأعنف المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، وعلى الرغم من مشاركتنا في الحرب بسياراتنا الشخصية، وسلاحنا الشخصي، وتقديم الشهداء وسقوط عدد كبير من الجرحى في صفوفنا،

وإيماننا منقطع النظير بالقضية التي كانت تحملها المعركة، إلا أنه وبعد كل هذه التضحيات، هُمّشت كتيبتنا، وقُلصت إلى سرية.. وأردف قائلاً بامتعاض : «309 هي كتيبة سطرت التاريخ، وأنا لا أعترف بها كسرية!»

وعند دخوله في أحداث وتفاصيل بدء التجهيز للعملية، قال : بدأنا أول الأمر بالتجمع في منزل الشهيد البطل فتحي ميلود الفرجاني؛ للتجهيز ووضع الخُطط ودراسة إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

يُكمل..وفور إنتهائنا من التجهيزات، انطلقنا من مدينة طبرق باتجاه معسكر الرجمة، وكانت أعدادنا قليلة، لا تتجاوز 270 شخصًا، وعند وصولنا إلى المعسكر، أعلنا عن مخططنا، وهو الانضمام للمحاربة في صفوف الجيش الوطني، في معركة الكرامة، بقيادة المشير خليفة حفتر، بهدف القضاء على الإرهاب وتطهير البلاد من جرائمهم.

يواصل.. عندما باشرنا العمل من معسكر الرجمة كنا أعدادًا بسيطة جدًا، ومع مرور الوقت، بدأ عددٌ من العسكريين وشباب المنطقة بالتوافد إلينا، للانضمام إلى صفوف الكتيبة ومحاربة التنظيمات الإرهابية، ومن ثمّ انظمت إلينا الكتيبة 115 من مدينة المرج، وكانت أول كتيبة تنضم لنا، ومن هنا بدأت أعدادنا في الازدياد شيئًا فشيئًا.

يتحدث محمد إلى وكالة أخبار ليبيا 24 قائلاً : إن هذه المرحلة كانت غاية في الخطورة والحساسية، نظرًا لسيطرة العناصر الإرهابية على رقعة كبيرة من الخريطة الليبية، في الشرق والجنوب، في بنغازي وطرابلس، وكانت مدعومة وممولة من دول عظمى، وكان يجب أن نتحلى بالدقة والحذر الشديدين عند قيامنا بأي خطوة، وهذا بالفعل ما قمنا به اثنأثناءاء وضعنا لخططنا الاستراتيجية التي أتت أُكلها، وكانت النتيجة هي ردع التنظيم الإرهابي والقضاء عليهن وطرده من بلادنا.

كان هذا الجزء الأول من حكاية المحارب العسكري محمد عوض أبوبكر، والتي تعرفنا فيها عن كثب عن بدايات إنطلاق عملية الكرامة، وكيف جرى تأسيس كتيبة 309 التابعة للقوة العسكرية بمدينة طبرق، وكيف آمن من فيها بعظمة القضية وضرورتها، أما في الجزء الثاني والأخير من هذه الحكاية، سنتعرف على أهم المعوقات التي واجهت أبطال الجيش الوطني أثناء محاربتهم للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وماهو الأمر الذي تسبب في امتعاض المحارب البطل محمد عوض أبوبكر، وأخيرًا ما هي تطلعاته المستقبلية فيما يخُص بناء الدولة الليبية، وما هي الرسالة التي وجهها إلى الجهات المختصة والفاعلة في البلاد.