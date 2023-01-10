شوبار: طرح فكرة حل الخلافات الدستورية عبر الاستفتاء محاولة لكسب الوقت

رأى المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار أنه لا توجد إمكانية لإجراء استفتاء شعبي على النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية في ظل عدم وجود حكومة موّحدة تفرض الأمن على كامل البلاد وقوانين تنظم عملية الاستفتاء.

شوبار وفي تصريحات خاصة لقناة “العربية” أشار إلى أن طرح فكرة حل الخلافات الدستورية عبر الاستفتاء هو محاولة لكسب الوقت للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، مرجّحاً أن لا يوافق المجتمع الدولي على هذه الخطة، خاصةً أن بياناته الأخيرة وضعت البرلمان ومجلس الدولة أمام خيارين فقط: إما التوافق على القاعدة الدستورية أو لجوئه إلى خيارات بديلة.

وأعتقد شوبار أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، وقد تبدأ بالإعلان عن تشكيل قيادة قوية وموّحدة بوجوه جديدة، تكون مهمتها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإعداد للانتخابات والإشراف عليها.