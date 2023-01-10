مؤسسة النفط: إنتاج النفط الخام خلال 24 ساعة مليون و211 ألف برميل

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الإثنين، ان إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية, فيما بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و 66 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 872 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 95 مليون قدم مكعب.

وأوضحت المؤسسة أن استهلاك محمع الحديد والصلب مصراتة بلغ 73 مليون قدم مكعب، مشيرة إلى ان استهلاك مصاتع الأسمنت بلغت 26 مليون قدم كعب.