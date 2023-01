فركاش: ما يطرحه المشري وعدد من أعضاء البرلمان حول إجراء استفتاء عبث ومحاولة للهروب للأمام

ليبيا – أقرّ المحلل السياسي فرج فركاش بصعوبة تطبيق آلية الاستفتاء لحل القضايا الخلافية، موضحاً أن ما يطرحه رئيس مجلس الدولة خالد المشري وعدد من أعضاء البرلمان حول إجراء استفتاء على المواد الخلافية فقط هو عبث ومحاولة للهروب للأمام ومخطط للبقاء في السلطة والتمديد على مراحل.

فركاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية” أشار إلى أن إجراء الاستفتاء يجب أن يكون على الدستور المعدّل كاملاً والذي من المفترض أن يتضمن شكل الدولة ونظام الحكم وكيفية إدارة الدولة وتوزيع الموارد والحريات العامة وغيرها من المواد.

وحول مدى جاهزية البلاد لإجراء استفتاء، قال فركاش إن كل ما يحتاجه الاستفتاء أو الانتخابات، هو مفوضية انتخابات موّحدة وأجهزة أمنية قادرة على تأمين صناديق الاستفتاء أو الانتخابات، وهي موجودة وأعلنت جاهزيتها لذلك ونأيها بنفسها عن الصراعات السياسية.

