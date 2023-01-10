وظيفة رئيس الدولة يسيل لها اللعاب..المستشار جمعة ابوزيد يعلق على مشروع  القاعدة  الدستورية

أخبارليبيا24

علق المستشار في المحكمة العليا جمعة ابوزيد على مشروع القاعدة الدستورية التي يجري عليها المخاض منذ أكثر من سنة.

وقال ابوزيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :” :”أرسل لي أحد الأصدقاء مشروع القاعدة الدستورية التي يجري عليها المخاض منذ أكثر من سنة”.

وأضاف المستشار :”الغريب لماذا سميت القاعدة الدستورية فهي أقرب إلى الإعلان الدستوري أو ربما دستور مؤقت أو ربما دستور دائم”.

وتابع ابوزيد :”لا أدري مدى صحة إقرار هذا المشروع لأنه حسب علمي لم ينشر رسميا، وباطلاعي السريع عليه ينطبق عليه المثل القائل (فسر الماء بعد الجهد بالماء) فأبقى بعض النصوص الخلافية”.

وواصل المستشار في منشوره :”هو على كل حال دستور مؤقت حسب رأيي ويجب أن تكون تسميته، لقد جعل نظام الحكم رئاسيا، ووظيفة رئيس الدولة يسيل لها اللعاب ويطمع فيها الكثيرون”.

وقال ابوزيد :”أنا أرى أنه في الوقت الحاضر فقط يفضل أن يكون نظام الحكم برلمانيا، وأن يكون رئيس الدولة رمزا اختصاصاته محدودة مثل دول كثيرة كاليونان، ودولة اسرائيل اختصاصه شكلي”.

وبين المستشار بجسب رأيه :”أن تيسر الشروط بحيث يجوز لمن كان يحمل جنسية أجنبية أو عسكري أن يدخل في الانتخابات شريطة أن يتنازل عن الجنسية الأجنبية أو الرتبة العسكرية إذا فاز في الانتخابات”.

واستطرد ابوزيد قائلا :”أما إذا بقي النص على ماهو عليه فإن الفتنة ستستمر ويصبح حبرا على ورق، وهذا رأي من غير خبير، ولا أريد أن أعلق أكثر من هذا”.