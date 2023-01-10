قزيط: هناك صعوبات ومعارضون وقوى منتفعة من حالة الركود والانقسام الموجود اليوم

كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن لقاء قريبًا سيعقد بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لتحديد معالم خارطة الطريق المقترحة من الطرفين، ولحسم نقاط الخلاف بشكل نهائي حول الوثيقة الدستورية، والتي انحسرت في مادتين فقط.

قزيط وفي تصريح خاص لموقع “عربي21″، قال: إن هناك مقترحًا للقاء بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري خلال الأيام القليلة القادمة، وسيعقد إما في طبرق أو الزنتان، مرجحًا أن يكون في طبرق.

وتوقع أن يصوت مجلسا الدولة والنواب بالموافقة على الوثيقة الدستورية التي أحيلت لهما قبل أيام، مستدركا بقوله: “هناك صعوبات ومعارضون وقوى منتفعة من حالة الركود والانقسام الموجود اليوم، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن هناك إمكانية للتصويت على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها رئيسا المجلسين بالأحرف الأولى في القاهرة”.

وتحدث قزيط عن النقاط الخلافية بين المجلسين، قائلًا: “المواد الخلافية انحصرت في مادتين، وهما ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، لكن الجديد في الأمر أن الرئيسين وقعا اتفاقًا في القاهرة حتى لا يصبح الأمر هلاميًا، ورغم أن المادتين لم تحسما، فإن طريقة فض الاشتباك بين الطرفين حُسمت”.

وفي هذا السياق، شدد على أنه لا يمكن تدوير الخلافات الآن، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة بين المجلسين تتحاور لحل الخلافات، وإذا لم تستطع هذه اللجنة تحال القضايا إلى استفتاء حول ما اختلف عليه، وحينها لا تعقيب على رأي الشعب عندما يقول كلمته النهائية، ولأول مرة يتم الاتفاق على آلية لحسم الخلاف، وفق قوله.

وحول خارطة الطريق، ذكر قزيط أنها ستحدد مواعيد ومدد بشكل واضح وحاسم، وستكون واضحة المعالم ويتم الاشتغال والعمل عليها، وربما تكون جاهزة تماما خلال الأسابيع القادمة.

وحول مصير الحكومة المنتهية عقب الاتفاق الأخير، قال قزيط: “لا يمكن إطلاقًا المراهنة على حكومة لا تمثل كل البلاد، الحكومة التي يجب أن تدير الانتخابات هي حكومة كل ليبيا وليست حكومة نصف ليبيا، وبهذه الرؤية التي تسود لدى المجلسين ورئيسيهما، فالحكومة التي يجب أن تدير هي قطعا ليست حكومة فتحي باشاغا وليست حكومة عبد الحميد الدبيبة بشكليهما الحالي”.

وأردف: “بعد إقرار خارطة الطريق، يجب أن تكون الحكومة القادمة لكل الليبيين من أجل إنجاز الانتخابات، بغض النظر عن المسميات ومن يرأسها لكن يجب أن تكون حكومة لكل ليبيا”.

وشدد على أن الحكومات جاءت لتنجز مهام، ولا يوجد حكومة جاءت لتبقى إلى الأبد، فالخلود لله وحده، وحين تعجز الحكومة عن إنجاز مهامها يجب أن تغادر.

قزيط أكد أن الحكومة المنتهية فشلت في تحقيق مسماها كحكومة لكل الليبيين، ولم تنجز المهام المنوطة بها، لذا أصبح لا مبرر سياسيًا أو منطقيًا أو واقعيًا لبقائها، وفي الواقع أنها حكومة فرقة لا حكومة وحدة الآن.