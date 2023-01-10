شكشك يبحث مع جهازي “الإسكان وتنمية المراكز الإدارية” خطة توزيع المشروعات التنموية

بحث رئيس ديوان المحاسبة مع مديري جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية خطة الجهازين لتوزيع مشروعات التنمية عن العام 2022- 2023م.

وقال ديوان المحاسبة في بيان صادر عنه اليوم على صفحته على فيسبوك، إن رئيس الديوان بحث في اجتماعين متتاليين مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، خطة الجهازين في تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022- 2023.

وأوضح الديوان، أن الاجتماعان جرى خلالهما مناقشة معايير التوزيع والأهمية النسبية للمشروعات، والتوزيع الجغرافي للمشروعات حسب المدن والمناطق المختلفة ومعايير الاختيار.

وحضر الاجتماعان مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ومديري الإدارات المختصة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.