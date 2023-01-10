بوشاح يستعرض مشاكل وصعوبات المهجرين من المنطقة الشرقية وسبل معالجتها

العنوان – طرابلس

استعرض النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح المشاكل والصعوبات التي تواجه المهجرين من المنطقة الشرقية وسبل معالجتها.

وأطلع بوشاح، خلال الاجتماع، الإثنين، مع رئيس وأعضاء مجلس حكماء المنطقة الشرقية المهجرين جهود المجلس الأعلى للدولة في المصالحة الوطنية.

وأوضح النائب الثاني أن المجلس يسعى لعودة المهجرين والنازحين لمناطقهم ومدنهم وبيوتهم في كل مناطق ليبيا.

ومن جانيه، أكد رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى خليفة دويب على استعداد اللجنة للتواصل المستمر والعمل المشترك مع كل فئات المهجرين من أجل إعادة حقوقهم وعودتهم لبيوتهم ومناطقهم.