ليبيا- ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين في حكومته ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تكريس الاجتماع لتدارس الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها الجهاز لتنفيذ مشروعات التنمية للعام 2022 ناقلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال تأكيده ضرورة التوزيع العادل للمشروعات الجارية والجاهزة وفق المشتركات الأساسية.

ووفقا للبيان شدد الدبيبة على وجوب إعطاء الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة فيما أفاد تاكيتا بتضمين الخطة التنموية استكمال 285 منها موزعة على كافة البلديات و102 مرفق صحي متنوع منتشرة في كافة المدن إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

وبحسب البيان ثمن الدبيبة إدارة متابعة مشروعات التعليم لجهدها في استكمال أعمال صيانة عدد من الكليات في جامعة بنغازي ومنها كلية الطب وجراحة الفم والأسنان موجها بضرورة استكمال باقي منها وإعطاء الأولوية للجامعة نظرا لما تعرضت له من خراب.

Shares

The post الدبيبة: لا بد من منح كليات جامعة بنغازي الأولوية في مشاريع إعادة التأهيل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية