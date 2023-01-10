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وهيبة تعلن عودة تيار “سيف القذافي” للمشاركة في ملتقى مؤتمر المصالحة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، عودة تيار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي للمشاركة في الملتقى التمهيدي لمؤتمر المصالحة.

وهيبة وفي تصريحات متلفزة، أكدت أن ممثلي سيف الإسلام حضروا اجتماع الإثنين، بمشاركين ومشاركات في مختلف لجان عمل الملتقى، وأنهم كانوا قد اعترضوا أمس على النشيد والعلم الحاليَين وهو ما أكده أيضاً عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، منوهة بأن ما اعتبره المجلس انسحاباً لممثلي تيار سبتمبر أمس كان اعتراضًا من المشاركين، وفق قولها.

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الوطن الليبية

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